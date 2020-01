Calciomercato Inter, Nandez per il centrocampo: duello con la Roma

Calciomercato Inter: sfida alla Roma per Nandez

Calcio Mercato Inter Nandez | Il mercato di gennaio sta per iniziare, e i club di Serie A si stanno attivando già da tempo in cerca di rinforzi. Tra i club più attivi c’è senza dubbio l’Inter, che Conte sta attraversando un periodo davvero molto positivo. Chiaramente per competere ad alti livelli serviranno altri profili per rinforzare la rosa, e sia Ausilio che Marotta stanno sondando diversi profili sia in Italia che all’estero.

Tra i tanti nomi che stanno circolando ce n’è uno che sta attirando parecchio l’attenzione: Nandez, centrocampista uruguaiano in forza al Cagliari. L’ex Boca Juniors ha avuto un impatto devastante con la Serie A, e il suo talento è ammirato da parecchi top club. I nerazzurri vorrebbero tentare l’assalto già a gennaio, ma dovranno vedersela con la folta concorrenza. Sul giocatore c’è infatti anche la Roma, altra pretendente molto forte. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

Nandez: il piano B dell’Inter

Nandez è sicuramente un profilo molto interessante, specie se si guarda al rapporto qualità-età. L’uruguaiano sta sfoggiando ottime prestazioni, e l’Inter lo sta tenendo d’occhio già da un bel po. I nerazzurri lo considerano un obiettivo concreto, oltre che la vera alternativa a Vidal.