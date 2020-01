Calciomercato Inter, Eriksen a gennaio: Marotta vuole piazzare il colpo

Calciomercato Inter, Eriksen può arrivare a gennaio: le ultime

Calciomercato Inter – Eriksen | Arrivano notizie importanti legate al mercato, perché dall’Inghilterra fanno sapere che l’Inter sarebbe in lizza per Christian Eriksen. Il fortissimo centrocampista danese è in uscita dal Tottenham e avrebbe chiesto, stando a quanto rivelano i colleghi britannici di Express, la cessione al club londinese. Vorrebbe lasciare gli Spurs e magari farlo già nel mese di gennaio, senza dover attendere giugno. La soluzione sarebbe conveniente per entrambe le parti perché il calciatore è in scadenza e il rinnovo sembra sempre più lontano.

I COYS non vogliono perdere il calciatore a zero e potrebbero abbassare le pretese economiche per gennaio, cedendo il calciatore. Su di lui c’è sempre il Manchester United, che vorrebbe però garantirselo per giugno. Giuseppe Marotta, però, potrebbe far partire l’assalto per gennaio. Per l’Inter è più di un semplice pensiero.

News Inter, Eriksen in Serie A? Marotta tenta il colpo per gennaio

L’Inter guarda con attenzione in casa Tottenham e quella di Christian Eriksen è qualcosa in più di una semplice suggestione di calciomercato. La rottura con il Tottenham e considerando la situazione del calciatore in uscita e senza ipotesi di rinnovo alle porte, potrebbe giocare a favore dell’Inter. L’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, potrebbe andar concretamente sul centrocampista, per garantire ad Antonio Conte, la pedina fondamentale per il suo centrocampo. L’approdo in Serie A del danese è un’opzione ora concreta, sarà l’Inter a dover sbrogliare la situazione complessa in casa Spurs. La volontà certa del calciatore è quella di lasciare Londra.