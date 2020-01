Calciomercato Genoa, visite mediche per Mattia Destro

Ritorno a casa per Mattia Destro: l’attaccante sosterrà domattina le visite mediche con il club di Preziosi, come riferito da Sky Sport. In queste ultime ore le dirigenze di entrambi i club si sono tenute in aggiornamento costante: gli ultimi feedback sono stati positivi ed ecco quindi che, se tutto andrà come deve, domani potrebbe anche arrivare l’annuncio.

Calcio mercato Genoa, i dettagli dell’operazione

Con la maglia rossoblu non ha vissuto i momenti più importanti della sua carriera, ma da quelle parti credono molto in lui: dal 2010 al 2013 il bomber ha vestito la maglia rossoblu a più riprese, oggi torna a indossare quella casacca almeno fino a giugno, visto che arriva in prestito secco per 6 mesi. Poi si vedrà. Perché il suo contratto in essere col Bologna scadrà proprio allora e quindi sarà libero di scegliere la propria squadra senza dover dar conto a nessuno. Nessun esborso quindi per il Grifone per il cartellino del giocatore: una vera e propria scommessa per la dirigenza ligure.

Il rendimento di Destro

La speranza è che l’attaccante faccia meglio di quanto fatto finora col Bologna, dove è sceso in campo per 184 minuti senza mai trovare la via del gol. Con la maglia del Genoa la punta trovò il primo goal in Serie A e, se l’affare dovesse concludersi con il Bologna, sarebbe il terzo rendez-vous in questa sessione di mercato dopo quelli di Mattia Perin e Valon Behrami.