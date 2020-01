Calciomercato Atalanta, idea Bonifazi: incontro fissato col Torino

Non solo cessioni in questo calciomercato per la Dea: Sartori lavora anche in entrata ed è sulle tracce di Kevin Bonifazi del Torino.

Calcio mercato Atalanta, pronto il colpo Bonifazi

Giornata importantissima in ottica mercato per gli orobici: da un lato ci sono già programmate le visite di Dejan Kulusevski con la Juventus, dall’altro c’è un incontro coi granata all’interno del quale sarà verificata la fattibilità dell’affare Bonifazi. Come riferito da Sky Sport, arriverebbe per sostituire il partente Kjaer, che in 4 mesi non ha mai convinto davvero Gian Piero Gasperini. Una situazione tutto sommato speculare a quella che sta vivendo il centrale classe ’96 sotto la gestione Mazzarri in Piemonte: soltanto 3 presenze per lui (per un totale di 248 minuti giocati) e un gol segnato, curiosamente proprio contro l’Atalanta. Pesa chiaramente sul suo rendimento anche l’infortunio che l’ha bloccato fino a poco tempo fa, ma adesso è giunto il momento di ritrovare fiducia e minuti: Bergamo potrebbe essere la piazza ideale.

Ultime Atalanta, i dettagli dell’affare

Su di lui tuttavia non c’è soltanto l’Atalanta: molti club all’estero potrebbero approfittare di quella che è una vera e propria occasione di mercato. Con un contratto in scadenza nel 2022, è difficile trovare un profilo di quel valore a cifre tutto sommato contenute come sarebbero gli 8 milioni da versare nelle casse di Cairo.