Notizie Cagliari, infortunio Pavoletti: l’attaccante si è rivisto in campo

Ultime Cagliari | Leonardo Pavoletti potrebbe presto tornare in campo. Ad Asseminello nella seduta mattutina che ha chiuso il 2019 per i giocatori sardi si è rivisto Leonardo Pavoletti. Anche l’attaccante, come i sudamericani Castro, Nandez, Rafael e Oliva (tutti alle prese con lavori specifici sull’atletica) è tornato al centro sportivo di Assemini, per proseguire nel nuovo anno il suo recupero dall’infortunio al ginocchio.

Cagliari, quanto tornerà Pavoletti

L’attaccante potrebbe tornare in campo anticipatamente.

A metà dicembre il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Pavoletti, svelando la data del rientro in gruppo del giocatore.

“Le ultime lastre sono di ottimo auspicio. Posso dire che aspettiamo Pavoletti in gruppo a metà marzo”.

Oggi la squadra ha svolto un allenamento iniziato con un’attivazione prima a secco poi con la palla, poi via a una serie di torelli, per passare nella parte centrale dell’allenamento e esercizi di resistenza e tecnica: prima lavoro ad alta intensità con continui 1 contro 1, 2 contro 1 e 3 contro 2. Chiusura di sessione dedicata a una partitella a campo ridotto: ancora seduta individuale per Cragno, Cacciatore e Ceppitelli.