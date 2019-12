Ultime Milan, Pioli accoglie Ibrahimovic

Ultime Milan Pioli | “Gli ho parlato a telefono, è molto motivato e carico, contento”. Stefano Pioli, allenatore del Milan, confida ai microfoni di Sky Sport di aver sentito al telefono Zlatan Ibrahimovic, che “si è informato sulla condizione della squadra e sui prossimi allenamenti, poi mi ha detto ‘mister stai tranquillo che sto bene’. Non vede l’ora di allenarsi con noi come io non vedo l’ora di allenarlo e averlo a disposizione. Mi approccio al nuovo anno e al nuovo periodo di lavoro con grande fiducia“.

Notizie Milan, il ruolo di Ibra

Cosa farà però Ibra, alla soglia dei 39 anni nel Milan ? “Zlatan è un giocatore che sa fare tutto, sa mandare in gol i compagni e saprà essere un punto di riferimento per la nostra fase offensiva”, è rimasto nel vago Pioli. Ma le prime indicazioni tattiche sembrano nette. A livello di carisma e di carattere, riporta il portale sportivo di casa Mediaset, sportmediaset.it, l’arrivo di Ibrahimovic a Milanello porterà una svolta nello spogliatoio rossonero, tatticamente l’ipotesi a cui lavora Pioli prevede lo svedese e un trequartista scelto tra Suso e Bonaventura che agirebbero alle spalle di Piatek, pur limitando i compiti difensivi dell’ex stella dei Los Angeles Galaxy. “Difficile in questo contesto trovare un ruolo per Paquetà, nel mirino del Psg”.