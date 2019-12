Ultime Lazio Radu: Vogliamo vincere ancora

Ultime Lazio Radu | Bagno di folla per la Lazio a Formello, alla ripresa dopo la vittoria nella Supercoppa italiana contro la Juventus. Tribune gremite da migliaia di tifosi al Fersini per l’allenamento odierno della squadra di Simone Inzaghi. Grande festa all’ingresso in campo di Immobile e compagni che hanno posato con la Supercoppa davanti ai tifosi.

Notizie Lazio, le parole del difensore

Al termine della seduta a porte aperte, il difensore biancoceleste Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Questo entusiasmo è incredibile, oggi quando siamo usciti sul campo per allenarci ho avuto le pelle d’oca. Speriamo di regalare tanti altri successi a questi tifosi, lo meritano. C’è tanto entusiasmo, adesso però arriva il difficile perché tutte le squadre vorranno battere una big come la Lazio. Adesso abbiamo la maturità giusta per fare il salto di qualità”. Il difensore biancoceleste non si nasconde come del resto non si è nascosto il tecnico Simone Inzaghi che nell’ultima conferenza stampa è stato netto: “Sappiamo che la squadra ha tantissima stima, che si lavora bene giornalmente e che adesso siamo in una ottima posizione di campionato ma adesso si ricomincia e bisognerà ricominciare ancora meglio di come si era finito, il nostro campionato è molto competitivo e gli avversari attendono sempre pronti un passo falso, noi dobbiamo commetterne sempre meno”.