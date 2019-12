Oroscopo di domani 1 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo primo giorno dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox 1 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata che vivrai un po’ sottotono, arriveranno dei problemi fino al termine di febbraio e avrai il timore di sbagliare. Sulle decisioni, ti consiglio di andarci con cautela. Rifletti prima di agire. Oggi bada a rilassarti.

Toro. Parte l’anno e per te, i progetti. Nel lavoro è un anno decisivo e dipenderà tutto da come comincerà il 2020. Attenzione alle tensioni che vivrai in amore in questi giorni, perché dovrete prendere delle decisioni importanti.

Gemelli. Il 2020 prospetta delusioni, ma la partenza sarà a rilento. Impegnatevi subito per arrivare alla Primavera nella maniera giusta. Oggi vi accorgerete che qualcosa sta cambiando.

Cancro. Avrai dei dubbi sui rapporti con le persone che ti stanno accanto e tutto questo ti succederà soprattutto con le persone che vivi nel quotidiano a lavoro. Sarà importante capire chi è dalla tua parte e chi no.

Leone. Gennaio sarà il mese della fine o della svolta. Ti trascinerai ancora qualcosa in amore di questo 2019 appena concluso e sarai pronto a ripartire. Ti consiglio solo di evitare le discussioni in questa giornata di festa, rimanda tutto a venerdì.

Vergine. Stanchezza e stress faranno da protagoniste in questa giornata: se qualcuno cercherà di provocarti, lascia correre e rimanda ogni discussione al week-end.

Oroscopo Paolo Fox 1 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Influsso della Luna, arriverà ben presto un passaggio di opposizione. Sarà un momento per prendere decisioni importanti, mettendo da parte le tue insicurezzem nei sentimenti e nel lavoro.

Scorpione. Ammorbidisci i tuoi toni quando hai da dire qualcosa, non essere così duro. Servirà tranquillità per far capire le cose, altrimenti rischi solo di alimentare le tensioni. Questo vale anche per le coppie e per i rapporti familiari.

Sagittario. Saturno è dalla tua parte e sarà dunque una giornata buona per quel che concerne i sentimenti e l’amore. Le notizie positive del 2020 potrebbero arrivare già entro venerdì.

Capricorno. Quattro pianeti saranno a tuo favore: Mercurio, Giove, Saturno e Sole. E allora le cose andranno nel miglior modo possibile quest’oggi, per quel che concerne l’amore, invece, sarà tutto favorevole specialmente domenica.

Acquario. L’ottimismo sarà importante oggi, ti sentirai forte. Anche quest’anno vorrai vivere indipendenza, senza seguire ordini ma soltanto il tuo insisto.

Pesci. In amore si muoverà qualcosa in questo 2020, e già domenica potrai vedere delle importanti novità. Sarà da quest’ultime che sarà caratterizzato il mese di gennaio.