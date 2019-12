Roma, Pastore: “Mai detto di voler andare al Lione”

Notizie Roma: Pastore sulle voci di mercato

Notizie Roma Pastore | La Roma si gode la prima parte di stagione in una posizione molto buona di classifica, e lo fa guardando anche al mercato, nel quale potrebbero esserci delle sorprese importanti. Occhio anche in uscita, con qualche giocatore che potrebbe partire anche visto lo scarso utilizzo. Negli ultimi giorni sono circolate tante voci riguardo il futuro di Pastore, il quale stando ad un’intervista rilasciata dallo stesso giocatore, sarebbe andato via e tornato in Francia, ma stavolta al Lione. Voci smentite dal Flaco, il quale ha voluto chiarire le cose ai microfoni di mundozlavoz.it:

“Io al Lione? Negli scorsi giorni ho rilasciato un’intervista ad una tv francese in un’altra lingua, ed è stata tradotta come volevano. Hanno parlato di Lione e che volevo tornare in Francia, ma non è vero. Ho solo espresso la mia ammirazione verso il club vista la sua storia e spicco che ha avuto, solo questo. Non ho mai detto di voler andare via e di andare al Lione”.

Pastore sul rispetto dei tifosi

“Io ho sempre avuto il rispetto dei tifosi, sono stato vittima di critiche perchè giocavo poco. Ora sto avendo molti più minuti e continuità, i tifosi mi stanno mostrando il loro affetto. Ora spero di continuare su questa scia e di conquistare qualcosa di importante con questa maglia”