Notizie Inter: infortunio Sanchez: ecco quando torna in campo

Ultime Inter: Alexis Sanchez sta bene. L’attaccante di proprietà del Manchester United è tornato in gruppo e sta meglio. In questi gioni l’attaccante cileno ha svolto la seduta dall’allenamento insieme ai compagni.

La punta è tornata ad allenarsi settantaquattro giorni dopo l’operazione alla caviglia sinistra. Un ritorno importante per Antonio Conte, che ora avrà a disposizione tre attaccanti da far ruotare.

Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri hanno apprezzato la prova del Camp Nou contro il Barcellona. Quarantacinque minuti in cui l’Inter ha giocato un calcio di grandissima qualità in Spagna.

In estate nella testa di Antonio Conte era Lautaro Martinez il ‘terzo incomodo’ rispetto alla coppia Lukaku-Sanchez. L’infortunio del ‘Nino Maravilla’ e l’esplosione del Toro hanno ribaltato le gerarchie, ma ora il tecnico potrà avere entrambi a disposizione. Difficilmente Sanchez potrà scendere in campo subito contro il Napoli.

Ultime Inter: Sanchez si gioca la riconferma

Tuttavia, nella seconda parte di stagione, Sanchez si giocherà la conferma. Serve un girone di ritorno straordinario per conquistare il riscatto. Il cileno ha un contratto fino al 2022 con il Manchester United, con l’Inter che dovrebbe fare uno sforzo economico importante per trattenerlo e lui che dovrebbe abbassarsi l’ingaggio rispetto ai 12 milioni percepiti. Ora Sanchez dovrà convincere in campo per rimanere in Serie A e convincere l’Inter a non investire su un altro attaccante.