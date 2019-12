Mercato Inter, Eriksen per il centrocampo: svolta dall’Inghilterra

Mercato Inter: anche i nerazzurri in corsa per Eriksen

Mercato Inter Eriksen | Il mercato di gennaio è ormai vicinissimo, e l’Inter si conferma ancora una volta una delle squadre più attive sulla questione. Conte vuole andare a rinforzare la rosa prima dell’inizio del girone di ritorno, e in questa sessione invernale potrebbe arrivare qualche innesto importante. Oltre all’attacco potrebbe essere rinforzato anche il centrocampo, e i nomi sono già diversi.

Ma attenzione ad una notizia clamorosa dall’Inghilterra: stando a quanto riportato dal The Athletic, pare che i nerazzurri siano in corsa spedita verso Eriksen, centrocampista danese in uscita dal Tottenham. Il giocatore non ha alcuna intenzione di rinnovare con gli Spurs, ed è una delle prede più ambite sul mercato. Marotta ha già mosso qualche passo in passato, e pare addirittura stia preparando un’offerta di ingaggio da 9 milioni di euro netti a stagione. Una cifra enorme, e che farebbe vacillare qualsiasi giocatore.

Notizie Inter: cosa serve per arrivare ad Eriksen

Eriksen resta uno dei giocatori più discussi del momento, e l’Inter vorrebbe senz’altro dire la sua. I nerazzurri potrebbero garantire al giocatore uno spazio di spicco nella rosa, mettendolo al centro totale del progetto. Lo stesso discorso non vale per altre pretendenti, come ad esempio United e Real Madrid. All’Inter inoltre servirebbero circa 25-30 milioni di euro per convincere il Tottenham. Occhio però alla concorrenza agguerrita del PSG.