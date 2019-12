Calciomercato, Raiola: “A Pogba serve una squadra come la Juventus”

Il re del calciomercato spiega ai microfoni di Repubblica le difficoltà che sta vivendo il centrocampista al Manchester United, con una vera e propria chiamata in causa dei bianconeri.

Calcio mercato Juventus, Raiola porta Pogba

Il trasferimento di Haaland ha fatto tanto rumore. I 15 milioni di commissione per l’agente anche di più, ma Mino Raiola ci aveva abituato ad essere al di fuori degli schemi. E si è lasciato andare anche di più con la stampa, ovviamente con un filo conduttore comune. Ieri al Telegraph aveva spiegato perché l’attaccante norvegese non fosse andato ai Red Devils, oggi li descrive come una barca alla deriva. “In questo momento rovinerebbero anche Maradona e Pelé“, spiega a Repubblica, “è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo. Pogba ha bisogno di una squadra, di una società, come la prima Juventus“.

Ultime Juve, la trattativa Pogba

Da mesi ormai, il centrocampista francese è in orbita bianconera. Il punto è che il suo valore di mercato è ancora molto alto, e nonostante siano passati 3 anni da quando la Juventus l’ha venduto per oltre 100 milioni proprio allo United, la sua valutazione non è scesa di molto, gravitando ancora intorno a quella cifra. A questo si aggiunge anche la concorrenza di altri grandi club come il Real Madrid, ma c‘è un aspetto che Paratici spera di far valere in sede di trattativa per far sì che sia la Juve il club prescelto dal francese.