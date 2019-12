Calciomercato Napoli, Younes in uscita: con lui altri due giocatori

Calciomercato Napoli: tre giocatori in partenza a gennaio

Calcio Mercato Napoli cessioni | Una prima parte di stagione da dimenticare per il Napoli, quanto meno in campionato, dove la squadra di Rino Gattuso si ritrova in una posizione di classifica molto negativa. Il mercato di gennaio potrebbe risanare qualcosa, e intanto il ds Giuntoli ragiona sia in entrata che in uscita. Mentre in arrivo sembra esserci Lobotka, c’è qualche giocatore in esubero che potrebbe lasciare Napoli al più presto. Parliamo principalmente di tre giocatori, che stanno trovando fin qui pochissimo spazio: Younes, Tonelli e infine il giovane Gaetano.

Per l’esterno tedesco c’è l’interessamento da parte del Sassuolo, il quale ha avuto modo di vederlo all’opera proprio durante il match del Mapei. Per il centrale azzurro cresce invece l’ipotesi Sampdoria, che già due stagioni fa lo ha avuto in prestito. In questo caso si parla di cessione a titolo definitivo, mentre Gaetano può partire ma solo in prestito. Questa la notizia riportata da Il Mattino.

Ultime Napoli: in programma una cessione di lusso?

Il Napoli è pronto a lasciar partire i tre esuberi, ma occhio anche a qualche cessione importante. Attenzione infatti alla situazione legata ad Insigne, con un Liverpool che continua a tenerlo sott’occhio. Che sia vera la notizia dell’offerta Reds?