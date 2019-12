Calciomercato Napoli, stretta decisiva per Lobotka: le cifre definitive

Calciomercato Napoli, stretta decisiva per Lobotka

Calciomercato Napoli Lobotka | Il Napoli stringe su Stanislav Lobotka e Amin Younes. L’indiscrezione, che circola da giorni, è confermata dal sito esperto in vicende partenopee calcionapoli24.it. Per il centrocampista slovacco è a buon punto l’accordo definitivo con il Celta Vigo, il club gallego da cui il giocatore vuole slegarsi da due anni. Ieri c’è stato un incontro a Madrid tra gli emissari del Celta, il manager del giocatore e Maurizio Micheli, uno dei collaboratori di Cristiano Giuntoli.

Mercato Napoli, i dettagli dell’accordo

Il Napoli ha informato il Celta di essere disposto a trovare un’intesa nel più breve tempo possibile, perché Rino Gattuso vorrebbe il giocatore a disposizione a partire dalla prossima settimana. Micheli ha presentato l’offerta definitiva di Aurelio De Laurentiis: prestito immediato per 3 milioni di euro e il versamento di 17 milioni a giugno con la formula dell’obbligo di riscatto. La proposta napoletana è stata accettata dai rappresentanti spagnoli, ma l’ultima parola spetterà ovviamente al presidente del Celta. In parallelo il Napoli sta facendo cassa con la cessione di Younes. L’ipotesi primaria è quella di un approdo al Sassuolo ma non è da escludere che il calciatore possa essere inserito nella trattativa per portare Lobotka in azzurro.