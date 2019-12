Calciomercato Milan, Piatek è l’uomo mercato per gennaio: le ultime in casa rossonera

Calciomercato Milan – Piatek | L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha compromesso un po’ le idee del reparto offensivo rossonero. Krzysztof Piatek, nonostante le difficoltà vissute in questa stagione, punta ad essere un elemento fondamentale del Milan. Il club attende l’arrivo di Ibra per cominciare il lavoro di recupero della forma fisica dello svedese e Piatek potrebbe essere scalzato proprio da lui.

In questi giorni sono circolate tantissime voci di mercato e l’interesse sul centravanti polacco restano altissime. Su di lui i diversi club italiani, ma non solo: dalla Premier c’è anche il Manchester United e diverse le richieste in Bundesliga. E’ lui l’uomo mercato, che potrebbe infiammare lo stesso a gennaio che sta ormai aprendo i propri battenti.

Notizie Milan, Piatek resta fino a giugno: arriva la decisione del club e del polacco

L’anno nuovo è ad un passo e La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione che riguarda Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco, stando a quel che rivela la rosea, avrebbe scelto di restare a Milano. Nessun ritorno al Genoa o alla Fiorentina, il Milan non avrebbe ad oggi delle offerte concrete per il calciatore. Il club rossonero non ha intenzione di svendere il calciatore e a cifre inferiori al suo valore e dunque il destino di Piatek sarebbe al Milan. Futuro rossonero, almeno fino a giugno. Fino ad allora, il polacco non si muove. Da lì in avanti, si vedrà.