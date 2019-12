Calciomercato Milan, manca solo l’accordo con Todibo: i dettagli

Calciomercato Milan Todibo| Non solo Zlatan Ibrahimovic, il Milan fa sul serio e punta ad acquistare i calciatori migliori per rafforzare la propria rosa, già a gennaio, provando a renderla competitiva per un posto in Europa in vista della prossima stagione.

Pioli ha chiesto espressamente un altro difensore centrale. Musacchio non offre garanzie concrete, Caldara è spesso acciaccato mentre Duarte starà fuori addirittura 4 mesi. Un altro centrale al fianco di Romagnoli serve urgentemente, ed il profilo individuato sembra essere ormai quello di Jean Claire Todibo.

Il giovane difensore del Barcellona ha bisogno di maggiore continuità, e al Milan può trovarla senza troppi problemi. I rossoneri hanno già trovato l’accordo con i catalani: prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, senza la clausola di recompra a favore dei blaugrana, come riportato dai colleghi di Calciomercato.com.

Calciomercato Milan, occhio alla concorrenza di Bayern Leverkusen e Lipsia

Ora la palla passa al calciatore francese e al suo entourage, che in questi giorni ha sempre tenuto viva l’ipotesi alternativa che porta alla Bundesliga e al Bayer Leverkusen e all’RB Lipsia, società che avrebbero il vantaggio di disputare le competizioni europee e che il calciatore vorrebbe continuare a fare dopo l’esperienza in Champions.