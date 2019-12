Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus, bruciata la concorrenza per Kulusevski: cifre e dettagli

Calciomercato Juventus Kulusevski| Un fulmine a ciel sereno ieri sera ha sconvolto i piani di mezza Serie A, e probabilmente anche di mezza Europa. In maniera silenziosa e attenta la Juventus si è mossa e ha colpito: Kulusevski è praticamente bianconero.

Il talento svedese classe 2000, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Parma attualmente, ha trovato l’accordo con i bianconeri fino al 2024 e a breve firmerà il suo contratto che gli permetterà di percepire circa 2 milioni di euro più bonus a stagione, 3 a partire dal 2022. Cifre importanti per il gioiellino degli orobici, anch’essi d’accordo con la Juventus sulla base di 35 milioni di euro più 9 di bonus, per un totale di 44 milioni. Una cifra senza dubbio importante ma che la Juve si è decisa ad investire senza troppi convenevoli.

Calciomercato Juventus, Sarri vuole Kulusevski a gennaio: la situazione

L’unica cosa che resta da decidere è quando avverrà il trasferimento del ragazzo. L’ufficialità sarà comunicata a breve, ma bisogna capire se lasciare il ragazzo a Parma fino a giugno o se prelevarlo subito. Sarri, secondo quanto riportato dall’edizione del Corriere Dello Sport, ha fatto capire esplicitamente di volerci lavorare subito, in modo tale da avere il ragazzo pronto per la prossima stagione. Il Parma non è felicissimo dell’idea, staremo a vedere.