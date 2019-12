Calciomercato Inter, Vidal si complica: la situazione

Calciomercato Inter Vidal| Mentre la Juventus piazza il colpo Kulusevski, l’Inter si prepara ad ultimare l’affare Vidal, nonostante il rallentamento registrato nelle ultime ore. Con il ragazzo non c’è altro da aggiungere: il cileno infatti, che ha rotto pesantemente con il Barcellona, ha accettato di buon grado l’idea di tornare in Italia, tra l’altro sotto la guida del suo vecchio allenatore Antonio Conte.

Tutta questa manovra nerazzurra, fatta all’oscuro, non è piaciuta però chiaramente al club catalano, sentitosi tradire sia dal calciatore, anche per la questione della denuncia riguardante i bonus non arrivati (2,4 milioni di euro), che dall’Inter.

Calciomercato Inter, Valverde non molla Vidal: le ultime

Dunque per l’ex Bayern Monaco rischia di scatenarsi un vero e proprio braccio di ferro col Barcellona, che non ha gradito le manovre del club nerazzurro, che ha già raggiunto con l’ex bianconero e il suo procuratore Felicevich un’intesa di massima per un contratto fino al 2022 agli stessi 5 milioni percepiti in blaugrana.

Una serie di circostanze che hanno irrigidito la posizione dei vertici societari e dell’allenatore Ernesto Valverde, che a più riprese ha ribadito l’incedibilità di Vidal e che sta cercando a tutti i costi il modo di trattenere il ragazzo, nonostante non sia comunque una delle sue prime scelte a livello tattico.

Fonte Calciomercato.com