Calciomercato Inter: Tonali è il futuro, ma la concorrenza in Europa è enorme

Calciomercato Inter – Tonali | Il centrocampista del Brescia, classe 2000, ha messo ben presto gli occhi su di sé. Sandro Tonali è l’oggetto di desiderio per il mercato di giugno, perché da Brescia fanno sapere che non hanno alcuna intenzione di cederlo a gennaio, con una salvezza da voler ottenere. Magari a fine stagione, con i soldi incassati dalla sua cessione, potrebbero provare a mettere delle basi importanti per mantenere ancora la categoria, ma ovviamente tocca prima guadagnarsi la salvezza quest’anno. Cellino punta ad incassare almeno 50 milioni e tutto è possibile perché su di lui, ci sono già gli occhi di diversi club in Europa.

Ultime Inter: Tonali è l’oggetto del desiderio del club, ma il Psg è pronto all’assalto

In Italia, Sandro Tonali, è seguito da praticamente tutte. L’Inter e la Juventus, il Napoli e la Fiorentina. Quest’ultima, assieme al Milan, sembra essersi fatta da parte. Stando a quanto rivela il portale francese ‘Le10Sport.com’, la preferenza del calciatore sarebbe indirizzata sulle attuali due regine d’Italia, l’Inter e la Juventus. Ad un bivio Sandro Tonali, ma occhio alla destinazione Psg e all’intrigo Manchester United. All’inizio del decennio, arrivò l’acquisto del club transalpino su un campioncino italiano, Marco Verratti. Tonali ora potrebbe convincersi e seguire le sue orme. Il Paris Saint-Germain è in corsa per il baby-fenomeno: Juve e Inter sono avvisate.