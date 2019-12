Calciomercato Inter, Giroud si allontana: West Ham in pole

Calciomercato Inter: il West Ham supera i nerazzurri nella corsa a Giroud

Calcio Mercato Inter Giroud | Giunti all’ultimo giorno dell’anno, è tempo per l’Inter di tirare le somme, sia in classifica che sul mercato. Mentre la prima continua a sorridere, preoccupa invece la situazione legata agli innesti di gennaio. Antonio Conte ha bisogno ed esige una prima punta, in grado possibilmente di far rifiatare Lukaku e Lautaro, indispensabili si, ma non immortali. Il giocatore accostato più volte ai nerazzurri in questo periodo è senza dubbio quello di Olivier Giroud, francese in uscita dal Chelsea, e colpo low cost di alta fattura.

Il Campione del Mondo è molto richiesto al momento, ed è seguito da vari club: Juventus, Lione e Cystal Palace. Concorrenza agguerrita quindi, e che purtroppo per l’Inter non si ferma qui. Nelle ultime ore è infatti arrivata un’altra notizia dal Sun, che riporta di come a balzare in pole per il giocatore sia stato il West Ham. Gli Hammers sono attualmente i favoriti per l’attaccante francese.

Inter-Giroud: insiste la Juventus

Giroud è uno degli attaccanti più richiesti sul mercato, e intanto l’Inter dovrà vedersela anche con la Juventus. I bianconeri valutano il francese come il piano A per l’attacco, e di conseguenza insisteranno parecchio a mercato iniziato. Occhio quindi ad un possibile derby di mercato.