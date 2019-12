Tweet on Twitter

Calciomercato Inter, Gabigol a un passo dal Flamengo: le ultime

Calciomercato Inter gabigol| Gabigol non rientrerà all’Inter, ormai è sicuro. L’attaccante brasiliano, che per qualche momento ha seriamente sperato di poter tornare in Europa dopo la bella annata trascorso con la maglia del Flamengo, quasi sicuramente sarà acquistato a titolo definitivo proprio dai rossoneri.

Dopo la finale del mondiale per club, persa contro il Real Madrid, l’entourage del ragazzo con le dirigenza dei due club hanno iniziato a lavorare per trovare un accordo, che però manca ancora per il momento.

Gabigol non rientra nei piani futuri dell’Inter, questo è quanto ha più volte affermato Marotta in passato e proprio l’amministratore delegato dei nerazzurri è tornato a parlare del brasiliano ai microfoni di Globo Esporte. Il dirigente ha chiarito la posizione del club interista, ammettendo però di voler fare di tutto per cedere il ragazzo. Queste le sue dichiarazioni riportate dalla redazione di Calciomerato24.com.

Inter, queste le parole di Marotta

“Siamo aperti a tutto, disponibili a qualsiasi tipo di manovra o di opzione, decisi a favorire la felicità del ragazzo ma anche quella di tutte le parti presenti in causa. Al momento non abbiamo ancora trovato un accordo, contiamo di farlo nei prossimi giorni, staremo a vedere, come al solito cerchiamo la situazione migliore per tutti”.