Calciomercato Inter, occasione Aubameyang: sarà addio all’Arsenal

Calciomercato Inter – Aubameyang | Può rappresentare l’occasione di mercato per l’Inter e non solo: si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang. Il talento dell’Arsenal potrebbe dire addio al club di Londra a fine stagione. Il calciatore gabonese non ha voglia di rinunciare ancora alla Champions League, con il quarto posto sempre più lontano: attualmente i Gunners sono al dodicesimo posto, a -11 dal piazzamento che porta ai gironi di Champions. Ecco perché potrebbe tornare a Milano, questa volta in orbita nerazzurra e all’Inter. Giuseppe Marotta potrebbe essere pronto all’assalto per il giocatore, ma d’intralcio potrebbe mettersi il suo vecchio braccio destro ai tempi della Juventus, Fabio Paratici. Nessuno vorrà farsi scappare l’occasione che il mercato si presenterà al termine della stagione.

Stando a quel che rivelano i colleghi inglesi del ‘The Times‘, Aubameyang e Lacazette potrebbero dire addio all’Arsenal al margine della stagione. Sarebbero pronti a cambiare aria, visto che i risultati con il club inglese non arrivano. Un’estate in cui a fare da protagonista in casa Arsenal, sarà il mercato in uscita. La svalutazione del calciatore gabonese, potrebbe intrigare i nerazzurri.

Un intreccio di mercato interessante, perché sullo stesso giocatore ci sarebbe il Paris Saint-Germain, che però andrebbe a riscattare Mauro Icardi, di proprietà dell’Inter. Col riscatto, il club transalpino mollerebbe la presa e con i soldi incassati per il calciatore, i nerazzurri andrebbero a prelevare il classe ’89. Il contratto di Aubameyang ha la scadenza fissata al 2021 e difficilmente si andrà al rinnovo.