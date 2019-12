Calciomercato Inter, Ancelotti tenta il colpo James

Carlo Ancelotti non ha ancora tolto gli occhi da James Rodriguez: anzi il colombiano potrebbe finire all’Everton guidato dal tecnico di Reggiolo

Calcio mercato Inter, occhio a James

Si era parlato negli ultimi giorni di un assalto dell’Inter a James Rodriguez: il trequartista è stato a lungo inserito dal Napoli la scorsa estate, ma alla fine non se ne fece nulla per l’eccessiva distanza tra le parti. A spingere per il suo acquisto era l’ex tecnico azzurro, che sta continuando a pensare a lui mentre si trova a Goodison Park, sulla panchina dell’Everton. Come riportato da AS, James Rodriguez è stato uno dei giocatori meno utilizzati da Zinedine Zidane nel corso di questa stagione, ma alla base dello scarso minutaggio ci sarebbero già che altro gli infortuni che spesso l’hanno costretto ai box. Ancelotti è pronto ad approfittare dell’occasione: avendolo allenato quando sedeva sulla panchina del Real, sa come valorizzarlo al meglio.