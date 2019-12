Calciomercato Genoa, Perotti e Iago Falque tornano

L’ultima volta che hanno giocato nel Genoa, fu 6° posto. Adesso invece l’obiettivo del club è la salvezza: sarà impresa anche stavolta .

Calcio mercato Genoa, pronto l’affare Perotti e Iago Falque

Dopo l’arrivo del tecnico Nicola, continua la rivoluzione in casa rossoblu. Possiamo anzi dire che tale cambiamento sia propiziato proprio dal mister, anche per quanto riguarda i nuovi acquisti. L’agente del tecnico Gabriele Giuffrida è anche il manager di Iago Falque e Diego Perotti, due che a Marassi conoscono molto bene. Senza dubbio più facile accaparrarsi lo spagnolo, come chiarisce il Secolo XIX: finito ai margini del progetto tecnico di Mazzarri a Torino, non sta trovando spazio in granata (per lui soltanto 4 presenze finora, per un totale di 98 minuti giocati in Serie ) e potrebbe facilmente approdare in liguria. Più complicato aggiudicarsi l’argentino: alla Roma guadagna circa di milioni di euro all’anno ed è fuori dai parametri di Preziosi.

Ultime Genoa, l’ultima magica stagione

Il Genoa spera di ritrovare i suoi due ex giocatori proprio come nel 2014/2015: quella volta, Gasperini allenatore, Iago Falque fece 13 gol, finendo con l’essere il miglior marcatore di una squadra che terminò addirittura come sesta in classifica. Perotti invece mise a segno soltanto 4 gol, ma fu decisivo ai fini del progetto Gasp. Un anno e mezzo dopo arrivò il salto. Nel giorno di capodanno, si guarda al passato per un futuro migliore.