Calciomercato Genoa, l’obiettivo è il ritorno di Destro

Il Genoa è pronto ad un clamoroso ritorno: si tratta di Mattia Destro, bomber in uscita dal Bologna.

Calcio mercato Genoa, pronto il colpo Destro

Il bomber cresciuto nel vivaio dell’Inter non sta vivendo la sua stagione migliore: con la maglia del Bologna non ha trovato ancora il gol, ed è sceso in campo soltanto per 184 minuti in Serie A e 94 in Coppa Italia. Abbastanza per decidere di levare le tende, con il benestare chiaramente di Mihajlovic, che non punta sul bomber. Ecco quindi che, come riferito da Sky Sport, si apre l’ipotesi di un clamoroso ritorno: Mattia Destro potrebbe vestire di nuovo la maglia del Genoa, dopo averlo fatto a più riprese dal 2010 al 2013. In mezzo, le esperienze con Siena e Roma, prima di approdare al Milan.