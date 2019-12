Calciomercato Bologna, Zaza alternativa a Barrow

Serve un attaccante fisicamente strutturato al fronte offensivo del Bologna: tra i nomi vagliati, oltre a quello di Barrow, spunta anche quello di Simone Zaza.

Calcio mercato Bologna, Zaza il prossimo acquisto?

Dopo aver rafforzato il suo centrocampo con l’arrivo di Nicolas Dominguez, i felsinei si dimostrano tra i più attivi sul mercato muovendosi per una prima punta. C’è il solo Santander, e per quanto larghe, le spalle del Ropero non possono sostenere a lungo tutto il peso dell’attacco rossoblu, che così si sta guardando intorno in vista della prossima sessione di mercato. Del resto anche Mattia Destro sembra essere in partenza (poco amato da Mihajlovic, potrebbe portare liquidità importanti visto che è già arrivata qualche manifestazione d’interesse), quindi un innesto sarebbe anche soltanto numericamente imprescindibile. Nelle ultime ore si è fatta strada l’idea Zaza: in lotta aperta con Mazzarri, quest’anno ha giocato davvero poco e cerca rilancio in una piazza che possa garantirgli un posto. Finora infatti ha trovato soltanto 13 presenze, con 3 gol messi a segno 1 assist servito.

Bologna, la prima scelta resta Barrow

Neanche Barrow sta giocando molto a Bergamo (7 presenze, nessun gol9, chiuso dal tridente delle meraviglie Ilicic-Gomez-Zapata all’inizio e poi finito nelle gerarchie di Gasperini dietro i centrocampisti adattati dopo l’infortunio del colombiano. Ecco perché l’Atalanta potrebbe privarsene senza troppi pensieri, magari in prestito.