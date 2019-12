Ultime Juventus, ripresa alla Continassa: in permesso Douglas Costa

Ultime Juventus, ripresa alla Continassa: assente Douglas Costa

Ultime Juventus Douglas Costa | Vacanze finite per i giocatori della Juventus. Il gruppo dei calciatori bianconeri, ad una settimana esatta dalla prima partita del 2020, in programma lunedì 6 gennaio, alle 15 contro il Cagliari fra le mura dell’Allianz Stadium, sono scesi in campo nel pomeriggio al Training Center della Continassa. I bianconeri, si legge in una nota del Club, “hanno lavorato sulla ripresa della condizione fisica, per ricominciare a mettere benzina nel motore, in vista della seconda parte della stagione. Nel dettaglio, la seduta di oggi ha avuto come menu prima palestra, poi in campo atletica, sprint, lavoro con la palla e partitella finale”. Assente il solo Douglas Costa, che ha usufruito di un permesso e sarà a Torino domani pomeriggio. Proprio domani, ultimo allenamento del 2019: il gruppo lavorerà al mattino.

Notizie Juventus, Perin ai saluti

“Lascio una delle squadre più blasonate d’Europa dopo una stagione di fondamentale importanza e di apprendistato. Sono stato a contatto con campioni dallo spessore tecnico e umano con pochi eguali, da cui ho imparato soprattutto cosa significhi ‘dover vincere'”. Con queste parole su Instagram Mattia Perin saluta la Juventus in attesa che venga ufficializzato il suo passaggio in prestito al Genoa. “La Juventus è uno stato mentale, il mio primo Scudetto, una palestra di vita, rigore, un’occasione che non potevo farmi sfuggire”, aggiunge. “In tanti mi avete chiesto se dopo una stagione simile avessi rimpianto la scelta fatta una stagione fa… MAI, MAI PENSATO! Non so cosa succederà in futuro – scrive Perin – devo concentrarmi adesso su una affascinate complessa avventura ma spero, se mai dovessi tornare, di sentire lo stesso calore e l’affetto che mi avete regalato in queste ore e che hanno accompagnato serenamente questa mia scelta. Grazie”.