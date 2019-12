Mino Raiola è stato interrogato dal Telegraph in merito al trasferimento più importante di questo calciomercato invernale: stiamo parlando di Haaland al Borussia Dortmund, con tanto di grande delusione per la Juventus.

Mercato Juventus, il rifiuto di Haaland

Nulla di personale, spiega Raiola. L’attaccante ha semplicemente pensato che lo step ideale per la sua carriera, in questo momento, fosse la Bundesliga, con la maglia giallonera e l’agente ha dovuto prendere atto di questa decisione. “Ha scelto il Borussia tra tanti club“, spiega il super-procuratore, “ed io sono contento, alla fine è andato dove voleva e per lui questa è la cosa migliore in questo momento. Non si trattava di una scelta economica, non c’è stato nessun litigio con alcun club, se vogliono incolpare qualcuno possono incolpare me, ma ciò che conta è che il ragazzo sta bene“. Una decisione che ha lasciato di stucco molti addetti ai lavori: la stessa Juventus, fino a pochi giorni prima, aveva provato un ultimo assalto.

Lo United era la squadra con cui ha parlato di più

E la Vecchia Signora non era arrivata neanche al secondo posto. La squadra con cui c’è stato più dialogo infatti è stata infatti il Manchester United: “I Red Devils sono quelli con cui ci sono stati più contatti, ma il giocatore ha sentito che andare in Inghilterra non era la scelta giusta in questo momento, ma non ha nulla contro il tecnico o la società“.