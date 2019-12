Oroscopo di domani 31 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo ultimo giorno dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. E’ un periodo un po sottotono per te, qualche problema ancora ti turba, ma cerca di non pensarci troppo e non appesantirti con pensieri negativi. E’ un giorno di festa, pensa a divertirti e rimanda ogni discussione.

Toro. L’ultimo mese ti ha visto voglioso e pieno di energia. Hai tante sfide davanti a te, ma sei intenzionato ad affrontarle tutte. I tuoi progetti cominciano a prendere forma, e già tra un paio di giorni potrai avere davanti a te un quadro molto più chiaro.

Gemelli. Giornata positiva, ma attenzione in ambito sentimentale. Hai parecchi dubbi, e specie se si è in una relazione potrebbe esserci qualche problema. Dubbi di fedeltà ti mettono in testa mille domande, cerca di non passare al litigio.

Cancro. Ultimamente sei un po nervoso e facilmente irascibile. Cerca di dosare le tue parole, goditi la festa e rimanda ogni discussione a qualche giorno.

Leone. In amore c’è un po di tensione, così come nelle altre relazioni interpersonali. Hai voglia di risolvere al più presto qualche dissapore, potrebbe essere il momento giusto per farlo.

Vergine. L’ultimo giorno dell’anno potrebbe essere molto positivo per te, c’è positività intorno a te, e questo ti rende felice. Il 2020 sarà un anno molto importante, ti aspettando sfide e progetti.

Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2019: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Desideri rimettere in gioco la tua vita, sia nei sentimenti che nel lavoro. In amore sei favorito, nel lavoro potresti cercare successo anche cambiando i tuoi progetti. Per chi è solo, sarà una notte particolare.

Scorpione. Hai vissuto delle settimane difficoltose in amore, ci sono state tante discussioni. Ora finalmente ci sono tanti miglioramenti, e i sentimenti cominciano a tornare una delle tue priorità.

Sagittario. E’ arrivato quel periodo pesante che abbiamo anticipato nelle settimane scorse. Non farti spaventare da tutto ciò perché in questo momento, la fortuna potrebbe comunque essere alle porte.

Capricorno. Un periodo un po altalenante per te. Domani la giornata inizierà bene, ma nel pomeriggio potrebbero esserci delle complicazioni, specie per quanto riguarda l’amore. Fai fatica ad esprimere i tuoi sentimenti, questo crea dei dissapori.

Acquario. E’ un giorno in cui dovrai pensare prima di agire. E’ un periodo caotico per te, ma non agire d’impulso, rifletti e poi vieni fuori da questa situazione. C’è il rischio di esplodere all’improvviso, per questo cerca di scaricare le tue tensioni in qualcosa.

Pesci. Troppa tensione, rilassati. Rischi di allontanare le persone che ti fanno del bene, quando non dovresti. Cura i tuoi migliori rapporti, questo sarà un momento per te dove potrai voltare pagina su alcune cose. Non ti abbattere.