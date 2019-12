Mercato Napoli, Insigne nel mirino del Liverpool: pronta l’offerta

Mercato Napoli: il Liverpool prepara l’assalto per Insigne?

Mercato Napoli Insigne | Un momento parecchio complicato della stagione per il Napoli, che dopo l’ultima gara con il Sassuolo è stato costretto a tirare le some dopo questa prima parte non esaltante. I risultati in campionato sono stati a tratti disastrosi, e parecchi singoli sono stati messi sul tavolo degli imputati. Uno su tutti? Il capitano, Lorenzo Insigne, protagonista di più bassi che alti fin qui.

Il ragazzo di Frattamaggiore è stato più volte beccato dai propri tifosi, e chissà se da qui all’estate non possa arrivare una clamorosa cessione. I club interessati ci sarebbero, ed uno in particolare salta subito all’occhio: il Liverpool di Jurgen Klopp, che già in estate aveva messo gli occhi sul giocatore.

E non è finita: stando a quanto riportato da TeamTalk, pare che i Reds potrebbero essere disposti ad avanzare una prima offerta di ben 55 milioni di euro. Una cifra alta, ma che al momento difficilmente convincerà il patron De Laurentiis.

Insigne: tra voglia di restare alle avance di mercato

La stagione di Insigne non è stata fin qui molto positiva, ma il capitano del Napoli ha tutta la voglia del mondo di mettersi in gioco e riprendersi del tutto la fiducia dei tifosi. Intanto le pretendenti non stanno a guardare, ed in particolare Ancelotti, che lo vorrebbe di nuovo con se, all’Everton. Questo il quadro della situazione.