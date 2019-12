Mercato Juventus, la Vecchia Signora saluta Mandzukic: “Anni fantastici”

Mercato Juventus, la Vecchia Signora saluta Mandzukic

Mercato Juventus Mandzukic | Ora è ufficiale: Mario Mandzukic lascia la Juventus e da gennaio 2020 giocherà in Qatar. Lo comunica il club bianconero sul proprio sito internet. “Quattro stagioni vissute da protagonista, con tanti gol bellissimi e decisivi. Mandzukic, che saluta la Juventus per continuare la sua avventura in Qatar, all’Al-Duhail, è stato un giocatore importantissimo nel suo quadriennio bianconero. L’attaccante croato lascia la Juventus dopo aver messo in bacheca 9 trofei: 4 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Calciomercato Juventus, il saluto a Super Mario

Super Mario ha indossato con orgoglio, carisma e senso di appartenenza in 162 occasioni la nostra maglia, segnando 44 reti: 31 in campionato, 2 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa Italiana e 10 in Uefa Champions League, compreso il fantastico gol di Cardiff nella finale contro il Real Madrid”, scrive la Juve sul proprio sito. “Grazie per questi fantastici anni, Marione. E in bocca al lupo!”, conclude la società bianconera.