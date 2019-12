Mercato Juve, Rabiot delude e può partire: due club inglesi su di lui

Mercato Juve: due squadre di Premier su Rabiot

Mercato Juve Rabiot | Il mercato di gennaio è molto vicino, e molti club di Serie A stanno valutando sia gli affari in uscita che quelli in entrata. La Juventus ha diversi obiettivi per rinforzarsi, ma occhio anche ai giocatori che potrebbero partire in questa sessione invernale. Nella lista partenti c’è anche Adrien Rabiot, centrocampista francese a caccia di fiducia e minutaggio. Sarri non lo reputa indispensabile nella sua rosa, e di conseguenza l’ex PSG potrebbe addirittura terminare già la sua esperienza italiana.

Il tecnico spera comunque nella sua forma migliore, ma intanto qualche pretendente si muove. Stando a quanto riportato da FootMercato, pare che a mettere gli occhi sul giocatore sia stato l’Arsenal, con il neo tecnico Arteta che lo avrebbe identificato come il profilo ideale per il suo centrocampo. I Gunners però non sono l’unico club interessato: c’è anche l’Everton di Ancelotti.

Rabiot: possibile ritorno in Francia?

L’avventura di Rabiot alla Juventus non è stata fin qui eclatante, tanto da suscitare dubbi su una sua possibile permanenza già a gennaio. Il centrocampista ha diversi estimatori, e un’altra destinazione fattibile potrebbe essere quella di un ritorno in Francia. Di nuovo al PSG? No, in un’altra big di Ligue 1, i dettagli.