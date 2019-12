Mercato Genoa, l’agente di Radu: “Un errore comprare Perin”

Scontro al Genoa: portiere contro portiere. L’arrivo di Perin desta scompiglio nella società rossoblu, pericolo dualismo conflittuale con Radu.

Ultime Genoa, Radu contro Perin

Il nuovo acquisto del Genoa può creare dei problemi di equilibrio. Questa la tesi dell’agente dell’attuale numero 1 rossoblu, Oscar Damiani: “Indipendentemente dai giocatori in questione, penso sia un errore mettere due portieri in competizione. Una squadra deve avere un numero 1 ed un numero 12. Il club commette uno sbaglio stavolta. Parlerò con il mio assistito e vedremo il da farsi, da ex calciatore so che le certezze non esistono per nessuno, ma bisogna capire. Perin viene da un lungo infortunio ma è molto amato dalla piazza e dai supporter, questo può creare un problema interno“. Fino a questo momento il rumeno è stato titolare inamovibile, sia con Andreazzoli che con Thiago Motta, ma ora potrebbero cambiare le cose con il ritorno di una bandiera come Perin.

La situazione contrattuale di Radu

In 17 presenze ha subito 35 gol: un numero elevato, che nasconde le prestazioni importanti di cui si è reso protagonista e che addirittura gli sono valsi l’appellattivo di “futuro Handanovic“. L’estremo difensore infatti è in prestito secco dall’Inter, che l’ha lasciato in Liguria con la promessa di trovare spazio per crescere: qualora ciò non fosse più possibile, non sarebbe stupido immaginare una fine anticipata della sua esperienza.