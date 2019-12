Cessione Roma, Pallotta e Friedkin trattano ancora: Titolo vola in Borsa

Cessione Roma, Pallotta e Friedkin trattano ancora

Cessione Roma | La trattativa c’è ma non è ancora definita. Quando in Italia era l’1 di notte e negli Stati Uniti le 19 (sulla costa Est), la Roma ha diramato un comunicato ufficiale “su richiesta di Consob” per fare il punto sull’imminente passaggio di consegne fra James Pallotta e Dan Friedkin. “Sono in corso negoziazioni tra il Gruppo Friedkin e AS Roma SPV LLC in merito a una potenziale operazione che interessa Neep Roma Holding Spa e le sue società controllate – inclusa A.S. Roma Spa”, si legge nel comunicato diramato a borse chiuse, Wall Street compresa. Insomma la Roma è destinata a rimanere in mani americane: da un magnate della finanza, Pallotta è proprietario del Fondo Raptor Capital Management a uno del ramo automobilistico e dell’entertainment, il texano Friedkin è rivenditore Toyota negli Usa nonché produttore cinematografico. Bisognerà però attendere, circa un mese per il closing prima di vedere il 54enne Friedkin diventare il nuovo presidente della squadra capitolina.

Ultime Roma, il Titolo vola in Borsa

Nello stesso comunicato la Roma precisa infatti che “a oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione” e che “qualsiasi operazione con il gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul gruppo AS Roma”. “In caso di perfezionamento di accordi definitivi aventi a oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in A.S. Roma Spa”, il club di Pallotta “fornirà adeguata informativa al mercato nei termini di legge”. Intanto in Borsa il titolo continua a volare, con un ulteriore balzo del 4,7% a 0,688 euro. La trattativa tra Pallotta e Friedkin ha avuto un’accelerata nelle scorse ore, quando si sarebbe ridotta la forbice tra domanda e offerta: l’operazione dovrebbe chiudersi tra i 750 e i 780 milioni di euro, inclusi i 270 milioni di debiti del club e i 150 milioni già previsti per l’aumento di capitale.