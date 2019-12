Calciomercato, Udinese e Verona vogliono il ritorno di Ljajic

Pronto il ritorno di Adem Ljajic in Serie A: sulle sue tracce ci sono Udinese e Verona, mentre l’attaccante serbo avrebbe già comunicato al tecnico del Besiktas di voler andar via.

Calcio mercato, Udinese e Verona per il colpo Ljajic

A riferire le ultime di mercato in casa Besiktas è il portale turco Fanatik, ma la notizia è subito rimbalzata anche in Italia per le squadre del Bel Paese interessate all’ex Roma, Fiorentina, Inter e Torino. Ci sarebbero infatti i veneti e i friulani sulle sue tracce, potendo contare sulla voglia del giocatore di lasciare la Turchia. Secondo la stampa turca inoltre la decisione è già stata comunicata al tecnico Avci. Ljajic lascia quindi il Besiktas dopo una stagione e mezzo, con il riscatto definitivo avvenuto appena l’estate scorsa. In questa stagione Ljajic è sceso in campo per 16 volte, quasi sempre da titolare, nella Süper Lig turca. E ha messo a segno appena una rete a fine agosto. Il Besiktas è attualmente quinto con 30 punti, 7 in meno rispetto alla capolista Sivasspor.

Le complicazioni dell’affare

Giunto all’età di 28 anni, l’aver cominciato a calcare palcoscenici importanti da giovanissimo, dà al serbo l’opportunità di guardare a questa possibilità con grande esperienza ma anche tanta voglia. Le complicazioni, semmai, sono sul versante economico: qualora infatti i turchi si decidessero a lasciarlo partire senza richiedere uno sborso esoso per il suo cartellino, ci sarebbe comunque la questione stipendio a bloccare tutto, visto che attualmente percepisce ben 3,4 milioni di euro all’anno. Uno sproposito, sia per il Verona che per l’Udinese.