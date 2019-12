Calciomercato Roma, spunta Politano per l’attacco: i dettagli

Calciomercato Roma Politano| Prima era a un passo dalla Fiorentina, poi è stato accostato al Napoli con una serie di scambi (prima per Llorente e poi per Ghoulam), ma l’unica cosa realmente certa nel futuro di Politano è l’addio all’Inter.

Conte non l’ha mai visto come un perno serio e necessario del proprio scacchiere. Troppo offensivo per fare l’esterno a 5 e troppo poco fisico per fare la seconda punta. L’ex Sassuolo rappresenta solo un problema per Conte che ha chiesto espressamente alla società di cederlo, e di prendere al suo posto un calciatore con caratteristiche diverse, che possa realmente servire alle esigenze nerazzurre.

Calciomercato Inter, per Politano spunta anche la Roma: le ultime

Gli estimatori per Politano non mancano di certo, e in queste ore sembra essersi aggiunta anche la Roma a questa corsa. Fonseca infatti pensa che servi un altro esterno di fascia destra, viste le non garanzie offerte da Under. Il turco è ancora lontano dalla forma migliore e proprio per questo motivo urge un altro acquisto su quella corsia. Zaniolo non può disputare tutte le partite, così come Pellegrini non può essere adattato. Kluivert e Perotti sono sull’altra fascia, mentre Pastore si avvia verso la cessione. Tutto si sta chiarendo, e Politano andrebbe a prendere n posto preciso.

Fonte Corriere Dello Sport.