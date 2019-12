Calciomercato, Osvaldo torna a giocare: lo prende il Banfield

Calciomercato Osvaldo Banfield| In carriera ha vestito molte maglie prestigiose: Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampthon, Juventus, Inter, Boca Juniors e Porto. Daniel Pablo Osvaldo non si è fatto mancare nulla e adesso è pronto a tornare clamorosamente in pista.

Ieri girava questa voce con insistenza, stamattina l’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma quello che sembra essere l’ultimo grande colpo di scena del 2019. L’attaccante argentino si era ritirato nel 2016 per dedicarsi alla sua seconda grande passione: la musica. Il centravanti albiceleste con la sua band ha dato corpo e anima alla musica, dandosi da fare sotto vari aspetti, anche commerciali.

Osvaldo, torna in campo dopo tre anni: la situazione

Dopo 3 anni lontano dai campi ha però deciso clamorosamente di tornare in pista e di buttarsi nuovamente nel mondo del calcio. Non come dirigente, come tutti potrebbero pensare, ma come calciatore, ancora una volta. Si parla infatti di un accordo già raggiunto con il Banfield, club argentino che lo aspetta a braccia aperte. Un’occasione senza dubbio importante, specie se si considera che Osvaldo non tocca un pallone da quasi tre anni. Un rischio enorme, ma il calcio è fatto anche di storie del genere. Staremo a vedere come andrà a finire.