Calciomercato Napoli, Mertens in partenza: Atletico Madrid alla finestra

Calciomercato Napoli: anche l’Atletico Madrid su Mertens

Calcio Mercato Napoli Mertens | La prima parte di stagione del Napoli non è stata per nulla positiva, quanto meno in campionato. Gli azzurri hanno vissuto dei momenti parecchio negativi, e a mancare sono stati anche un po i singoli. Tra questi Dries Mertens, il quale per diverse partite è rimasto a digiuno. Il futuro del belga – per quanto sia un idolo indiscusso e un giocatore fondamentale – potrebbe comunque essere compromesso.

Si va sempre di più verso la scadenza, e ad oggi non si registrano intese per un eventuale rinnovo. Ecco che già da qui a breve si dovranno cominciare a tirare le somme, e valutare la possibile nuova destinazione dell’ex PSV. Tanti sono i club interessati, sia in Italia che all’estero, ma pare che nelle ultime ore sia arrivata una nuova e agguerrita pretendente: secondo AS, anche l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occchi sull’attaccante.

Mertens: futuro in Premier League?

Il futuro di Mertens è più che mai incerto negli ultimi tempi, ma la sensazione è che questo possa essere per il belga l’ultimo anno al Napoli. Occhio alle avance dall’Inghilterra, in particolare da parte dell’Everton. Ancelotti lo vorrebbe con se in questa nuova avventura in Premier League, e alcune voci parlano di un forte tentennamento da parte del giocatore.