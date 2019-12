Calciomercato, Stan Lobotka è del Napoli: cifre e dettagli

Stanislav Lobotka è un giocatore del Napoli: Gattuso sta per avere il centrocampista tanto agognato. Primo regalo di mercato per il mister.

Calcio mercato Napoli, concluso l’affare Lobotka

Il Celta Vigo ed il Napoli, dopo tanto rincorrersi, si sono messi finalmente d’accordo. Trasferimento a titolo definitivo, 16 milioni più 2 di bonus per il cartellino dello slovacco, che arriva ad occupare la posizione lasciata vacante da Jorginho, quella di regista, rimasta praticamente vacante sotto la gestione Ancelotti. Al giocatore va un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. A riferirlo è calciomercato.com, che chiarisce come per l’ufficialità servirà aspettare qualche giorno, ma che l’accordo sia ormai raggiunto dopo l’incontro di oggi.

Classe ’94, il centrocampista ha già ricevuto anche la benedizione di un suo connazionale che ha fatto discretamente bene con la maglia azzurra: stiamo parlando del recordman di gol e presenza Marek Hamsik.

Affare Lobotka, c’era anche il Milan

Inutile quindi l’affondo del Milan, così come le manovre del West Ham. Pesa chiaramente la volontà del calciatore, determinante nell’abbassare le pretese del club spagnolo: fino a 12 mesi fa, il prezzo richiesto era quello della clausola rescissoria (50 milioni). Poi la crisi di risultati (in 17 presenze in Liga, le voci gol e assist recitano un desolante “0”), più l’exploit di alcuni giovani come Beltran e Cheikh, hanno determinato l’uscita del centrocampista dallo stadio Balaidos. Adesso i rossoneri saranno costretti a guardare altrove se vorranno rinforzare la mediana: il nome più in voga in questo momento è di quelli che fa tremare le vene e i polsi.