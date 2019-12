Calciomercato Milan, Todibo in pole: c’è solo un ostacolo che non convince i rossoneri

Calciomercato Milan, Todibo per la difesa: è il primo obiettivo dei rossoneri

Calciomercato Milan – Todibo | Resta l’obiettivo numero uno per la difesa del Milan, quello di affiancare al capitano, Alessio Romagnoli, un difensore centrale di qualità e magari anche di esperienza. Il solo Musacchio non basta più, perché le condizioni di Duarte ed i continui problemi di Caldara, continuano ad essere un problema in casa Milan. Il calciomercato sta per prendere il via, momento in cui i rossoneri non avranno voglia di perdere tempo. Dopo aver preso Zlatan Ibrahimovic, con i tifosi ora che attendono solo le sue prime nuove immagini con i colori addosso del Milan, Boban e Maldini continuano la propria corsa al mercato. Jean-Clair Todibo è l’obiettivo numero uno per la difesa.

Ultime Milan, trattativa in corso per Todibo: solo una cosa non convince i rossoneri

Stando a quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, nella sua edizione odierna, sarebbe partita la trattativa del Milan per Jean-Clair Todibo. E’ lui il difensore centrale individuato dal duo composto da Boban e Maldini e il Milan andrà forte su di lui. Discorsi avviati con il Barcellona per il giovane centrale francese, che potrebbe partire sin da gennaio, dopo aver trovato davvero poco spazio in blaugrana. L’unico problema resta la richiesta del Barcellona, che vorrebbe aggiudicarsi un diritto di recompra sul calciatore. Da Milano fanno sapere di non essere d’accordo perché i rossoneri non avrebbero intenzione di valorizzare un giocatore e poi rischiare di perderlo per una cifra inferiore al suo valore.