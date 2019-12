Calciomercato Milan, Piatek in cima alla lista delle cessioni

Calciomercato Milan: Piatek delude, può partire

Calcio Mercato Milan Piatek | Il Milan è pronto a riaccogliere Ibrahimovic tra le sue braccia, e intanto il club rossonero continua a ragionare sul mercato. Maldini e Boban sono ancora alla ricerca di qualche innesto, magari in difesa, e il nome più caldo da qualche settimana è quello di Todibo. Il difensore francese potrebbe arrivare, ma occhio anche ad un investimento importante.

Ecco che servirà qualche cessione, e la lista esuberi è piena. In cima alla lista dei possibili partenti c’è anche Piatek, il quale sta deludendo in questo inizio stagione, e pare che sia un po scontento del suo rendimento al Diavolo. La partenza a gennaio non è affatto da escludere, a patto ovviamente che arrivi la giusta offerta. Questa la notizia riportata da cm.com.

Notizie Milan: le pretendenti per Piatek

Piatek sta vivendo una stagione piuttosto negativa, e i soli 4 gol realizzati in 17 presenze sono un numero troppo basso per essere giustificato. La cessione può arrivare da qui a breve, e intanto le pretendenti continuano a sondare il terreno. Prima ci ha provato il Genoa, senza successo, poi ci ha pensato la Fiorentina, che però ha dovuto rallentare per via dell’alto costo dell’operazione. Occhio però a qualche offerta dall’estero, in particolare dalla Bundesliga.