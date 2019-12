Calciomercato Juventus, si cerca un portiere: le ultime

Calciomercato Juventus Szczesny| Già nella giornata di ieri vi avevamo parlato di un forte interesse della Juventus per Gigio Donnarumma, chiaramente in vista della prossima stagione. Nonostante in porta i bianconeri abbiano Szczesny, che è una certezza, Paratici e Nedved non smettono di fiutare le possibili grandi occasioni e magari di fiondarsi a capofitto su opportunità che altri club nella stessa situazione non andrebbero mai a valutare.

Il polacco è un grande portiere, non a caso nelle ultime settimane si è arrivati anche all’accordo per il suo rinnovo di contratto, fino al 2024, con il quale l’ex Roma e Arsenal percepirà circa 7 milioni di euro a stagione. Questo però non esclude una sua possibile, ma clamorosa, cessione.

Calciomercato Juventus, cessione di Szczesny possibile: la situazione

Non è un mistero infatti che Szczesny a sua volta piaccia a tutta l’Europa che conta ed è a caccia di un portiere, un’eventuale maxiplusvalenza alla Juve potrebbe sempre fare comodo. C’è da tempo il Manchester United su di lui, nel caso in cui dopo anni di tira e molla alla fine dovesse rinunciare a David De Gea. Inoltre è da registrare anche un forte interesse del Psg e magari del Barcellona, qualora ter Stegen vada via.

A quel punto proprio la Juventus potrebbe fiondarsi sull’estremo difensore tedesco. Insomma una girandola di portieri che in un modo o nell’altro potrebbe concretizzarsi nella prossima estate. Staremo a vedere.

Fonte Calciomercato.com