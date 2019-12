Calciomercato Juventus, obiettivo Goncalves del Tolosa: i dettagli

Calciomercato Juventus, obiettivo Goncalves del Tolosa

Calciomercato Juventus Goncalves | L’Inter promette di essere la regina della sessione invernale del mercato ma anche la Juventus si muove. Paratici è a caccia di rinforzi per le fasce e uno degli obiettivi primari è Emerson Palmieri del Chelsea, peraltro seguito anche dall’Inter stessa. Ma per le operazioni in entrata è necessario fare cassa con le cessioni: dopo l’addio di Mandzukuc, potrebbero lasciare Torino anche Perin già ceduto al Genoa, Rugani nel mirino del Leicester, Pjaca, possibile contropartita per Kulusevski ed Emre Can che potrebbe essere usato come contropartita nell’operazione Paredes.

Mercato Juventus, il terzino del futuro

Per il futuro, Paratici ha messo nel mirino il difensore classe 2001 Mathieu Goncalves del Tolosa: ma c’è da battere la concorrenza del Liverpool. Goncalves è un terzino sinistro. E’cresciuto nel settore giovanile del Tolosa, ha esordito in prima squadra il 25 agosto 2019 disputando l’incontro di Ligue 1 perso 4-0 contro il Paris Saint-Germain. Valore nominale di mercato 1 milione di euro, valore reale 5. E’ legato al Tolosa da un contratto in scadenza al 30 giugno 2021. La Vecchia Signora punta ad acquistarlo nel mercato di gennaio facendo leva sulla vicina scadenza del contratto per poi lasciarlo nel club di Ligue 1 fino a giugno. L’affare può decollare.