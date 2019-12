Calciomercato Juventus, Icardi nel mirino: la situazione Calciomercato Juventus Icardi| E’ davvero clamorosa l’indiscrezione di mercato che il bianconero.com lancia questa mattina. Si parla naturalmente di Mauro Icardi, uscito forse un pò troppo dai radar di mercato che lo hanno visto grande protagonista nella scorsa estate. E’ davvero clamorosa l’indiscrezione di mercato che il bianconero.com lancia questa mattina. Si parla naturalmente di Mauro, uscito forse un pò troppo dai radar di mercato che lo hanno visto grande protagonista nella scorsa estate.

L’attaccante di proprietà dell’Inter è passato in prestito al Paris Saint Germain, e lì all’ombra della Torre Eiffel sta facendo benissimo. 14 gol e 3 assist in 18 partite giocate (13 delle quali da titolare). Un bottino niente male, ma da uno come lui ce lo si poteva aspettare, specie se finisci con giocare al fianco di gente come Neymar e Mbappè.

Proprio per questo motivo, grazie ad uno splendido tridente forte e giovane che si è formato, il Psg sta seriamente pensando di riscattare Icardi alle cifre imposte dall’Inter in estate: 70 milioni di euro. Nonostante questo però, il ragazzo potrebbe decidere anche di non restare.

Calciomercato Juventus, si pensa ancora a Icardi: le ultime

Infatti nel contratto dell’ex Sampdoria è presente una clausola che l’argentino può esercitare: decidere di tornare all’Inter, seppur il Psg decida di volerlo riscattare. Ai nerazzurri sarebbe solo di passaggio e quel punto entrerebbe in gioco ancora lei: la Juventus.

I bianconeri sembrano avere il chiodo fisso. Già in questa estate Paratici aveva cercato a lungo Icardi, e adesso dopo lo smacco relativo alla perdita di Haaland, potrebbe essere proprio Maurito il nuovo centravanti bianconero. Staremo a vedere.