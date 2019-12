Calciomercato Juventus, Giroud primo obiettivo per l’attacco

Calciomercato Juventus: i bianconeri puntano su Giroud

Calcio Mercato Juventus Giroud | La Juventus continua la sua stagione con qualche difficoltà, ma la squadra di Sarri resta ugualmente la favorita per lo scudetto. I bianconeri hanno però bisogno di qualche piccolo innesto, ed è sempre più probabile che a gennaio possa arrivare qualche altro giocatore. Si tratterà chiaramente di colpi low cost, visti anche i recenti investimenti fatti la scorsa estate. Occhio alla situazione in attacco: Sarri ha a disposizione diversi attaccanti, ma pare che l’obiettivo sia quello di prendere un’altra punta.

Per gennaio o in estate? Più probabile per questa sessione invernale. Haaland è sfumato, ed ecco che Paratici ha già identificato la valida alternativa in Olivier Giroud. L’attaccante francese è in uscita dal Chelsea, e i Blues non opporranno troppa resistenza per la cessione. Lampard non lo considera fondamentale nelle sue gerarchie, mentre il giocatore è alla ricerca di minutaggio. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Juventus: Giroud, duello con l’Inter

Il mercato di Serie A continua ad essere uno dei più attivi e interessanti, specie quando due big si sfidano sullo stesso obiettivo. La Juventus vuole Giroud, così come l’Inter: un derby di mercato sembra essere alle porte, con il giocatore che valuterà la destinazione migliore per lui.