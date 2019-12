Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio a fine stagione

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo – Psg | La clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna, perché ‘Diario Gol’ ha lanciato la bomba: Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain assieme all’amico Modric. I due colossi del Real Madrid più vincente dell’ultimo decennio, potrebbero ritrovarsi nel club dei transalpini. L’addio dalla Juventus potrebbe essere un’opzione concreta, nonostante le smentite del calciatore portoghese e del suo agente, Jorge Mendes. Il fuoriclasse portoghese però, potrebbe dire addio dopo l’avventura ad Euro 2020 con il Portogallo, alla ricerca di nuove esperienze e trofei, dopo aver inciso anche in Italia.

News Juventus, CR7 e Modric al Paris Saint-Germain: già finita l’avventura in bianconero?

I colleghi spagnoli fanno sapere che, assieme a Cristiano Ronaldo, al Paris Saint-Germain potrebbe finirci anche il croato, Luka Modric. Un doppio colpo dalle cifre faraoniche, a cui il club parigino è abituato. I transalpini potrebbero permettersi la doppia operazione in entrata, grazie anche alla cessione di Neymar, sempre più lontano dal campionato francese. Oltre al club del Psg, per il campione portoghese potrebbe esserci futuro anche in Premier League e al Manchester United o allo Sporting Lisbona, tornando lì dove tutto cominciò per lui. Il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe dire addio alla Juventus dopo due anni in Italia. I tifosi tremano, potrebbe essere assalto in Champions League e poi addio al margine della stagione.