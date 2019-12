Calciomercato Juventus, Bruno Giuimaraes nel mirino: ci sono anche Napoli e Inter

Calciomercato Juventus Bruno Giuimaraes| Non è solo tempo di grandi acquisti, come potrebbero essere quelli di Vidal e Lobotka per Inter e Napoli a gennaio, o Donnarumma per la Juventus a giugno. Il mercato invernale serve anche per provare a bloccare quei talenti futuri, magari anche semi sconosciuti, ma che in poco tempo possono diventare l’oggetto del desiderio di mezza Europa.

Le tre squadre italiane sopra citate stanno infatti lavorando all’unisono per portare in Italia, naturalmente dalla propria parte, Bruno Giuimaraes, talento brasiliano classe 1997 dell’Atletico Paranaense, giocatore noto già dalla passata stagione agli osservatori delle principali squadre europee per il suo fondamentale contribuito nella vittoria della Copa Sudamericana 2018 e per le sue prestazioni nella doppia finale di Recopa contro il River Plate.

Calciomercato Juventus, il talento brasiliano nel mirino: occhio all’Atletico Madrid

Un centrocampista duttile e perfetto per chi ha bisogno di un mediano vecchio stampo. Play basso di interdizione o mezz’ala che corre e recupera palloni. Tanta quantità, mista anche a giocate di una certa classe, ci si aspettano dal ragazzo ed è anche per questo motivo che su di lui ci sono gli occhi dell’Atletico Madrid di Simeone. Si tratta del classico giocatore tattico che qualsiasi allenatore vorrebbe avere nel settore nevralgico del campo, per la sua intelligenza nel leggere lo sviluppo del gioco e dare equilibrio alla squadra.

Fonte Calciomercato.com