Calciomercato Inter, Acuna nome nuovo per la fascia: i dettagli

Calciomercato Inter, Acuna nome nuovo per la fascia

Calciomercato Inter Acuna | Secondo quanto riferisce l’edizione serale dello speciale calciomercato dell’emittente satellitare Sky Sport Marotta e Ausilio hanno mollato tutti gli obiettivi per la fascia sinistra e si sono lanciati con convinzione sul nome di Carlos Acuna da anni uno degli inamovibili nello Sporting Lisbona. I dettagli della trattativa.

Mercato Inter, i dettagli della trattativa

Il presupposto dell’operazione è legato al fatto che i neroazzurri reputano eccessive le richieste del Chelsea per Marcos Alonso. Soprattutto perché si parla di un rincalzo e non di un titolare. Marcos Javier Acuna, classe 1991 centrocampista dello Sporting Lisbona e della nazionale argentina. È un esterno sinistro. Valore nominale di mercato 15 milioni di euro, contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Nelle fasi iniziali della sua carriera spesso giocava da terzino. Cresciuto calcisticamente nel Ferro Carril nel 2017 viene acquistato dallo Sporting CP. Nel 2019 ha conquistato la Coppa di Portogallo. Nel novembre 2016 esordisce in nazionale giocando gli ultimi minuti di partita contro la Colombia, match valido per le Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2018. Ad oggi conta 27 presenza. L’ipotesi a cui lavora Marotta è quella di un prestito con obbligo di riscatto già fissato. L’affare può decollare. Su Acuna aveva preso informazioni anche il Napoli.