Calciomercato Genoa, visite mediche per Behrami e Perin: i dettagli delle operazioni

Calciomercato Genoa, visite mediche per i nuovi acquisti Perin e Behrami

Calciomercato Genoa, visite mediche in corso per Behrami e Perin. Un ritorno a Genova per entrambi i calciatori, che arrivano al Genoa per risollevare la situazione di classifica. I rossoblu 3.0 di Davide Nicola cominciano a prendere forma. Punta a fare meglio dei due predecessori di questa stagione il tecnico ex Crotone, che aveva fatto un miracolo trovando la salvezza un paio di anni fa con il club calabrese e punta a ripetersi con la ‘tuta’ del Genoa. I due rinforzi sono già arrivati, pronti per le visite mediche e per cominciare questa nuova avventura. Behrami e Perin arrivano al Genoa e hanno sostenuto le visite mediche in mattinata presso l’Istituto il Baluardo di Genova.

News Genoa, visite mediche in corso per Behrami e Perin: i dettagli delle operazioni

Mattinata dedicata ai due nuovi innesti, Mattia Perin e Valon Behrami. Per entrambi è un ritorno al Genoa: l’ex Juve torna in rossoblu dopo un anno e mezzo in bianconero, mentre lo svizzero torna in rossoblu dopo l’esperienza nel lontano 2003-2004, da giovanissimo. Adesso in Liguria ritrova Nicola, il tecnico che lo ha allenato nel corso della sua avventura all’Udinese.

Dunque, visite mediche prima della firma e l’ufficialità annunciata dal club. Perin arriva in prestito secco dalla Juventus, mentre Behrami si lega al club per i prossimi sei mesi. Lo svizzero inoltre, avrebbe già partecipato alla seduta di allenamento di ieri a Bogliasco.