Calciomercato Genoa, colpo Borini dopo Perin: affare in dirittura d’arrivo

Calciomercato Genoa – Borini | Lascerà il Milan, Fabio Borini, a seguito del poco spazio concessogli dal club rossonero in questa sua esperienza italiana degli ultimi anni. Era tornato dall’Inghilterra, per cercare di ritagliarsi un spazio importante in Serie A, ma al Milan ha dovuto fare i conti con le difficoltà e la poca titolarità che gli hanno concesso i suoi allenatori. Quest’anno addirittura due, le sole presenze ottenute dall’ala rossonera, che sarà pronto a cambiare aria sin da gennaio. Alle porte c’è il Genoa, che potrebbe garantirgli una maglia da titolare. Sarà il colpo di gennaio per rincorrere la salvezza nei prossimi sei mesi.

News Genoa, Borini e Perin: Preziosi fa il mercato a gennaio

Secondo quanto annunciato da Tuttosport, sarà Fabio Borini il prossimo acquisto del Genoa, che in questi giorni starebbe chiudendo per Mattia Perin. Il calciatore del Milan avrebbe chiesto la cessione al suo club e nelle prossime ore potrebbe definirsi il suo trasferimento in rossoblù. Sul piatto ci sarebbe un contratto biennale e Borini potrebbe così risolvere il suo contratto con il club di Milano.